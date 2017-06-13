Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 13 июня

Нацбанк укрепил гривну к доллару на наличном рынке изменений не произошло.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,55 (0) грн/долл., в продаже – 26,10 (0) грн/долл.
Евро покупают по 28,40 (0) грн/евро, продают по 29,40 (0) грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,435 (0) грн/руб., продажа – 0,460 (0) грн/руб.
Национальный банк Украины на 13 июня установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2607,0702 (-5,4057) грн;
100 евро – 2925,3935 (+5,6904) грн;
10 российских рублей – 4,5736 (-0,0095) грн.
День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным. К тому же сегодня станут очевидными чужие интриги или тайные ходы.
Мелкий дождь, который ожидается утром, после полудня может усилиться, но через некоторое время прекратится. К вечеру небо прояснится.
В этот день в 1983 году поступили в продажу первые мобильные телефоны.
влажн.:
давл.:
ветер: