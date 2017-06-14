14.06.2017 11:45

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 14 июня

Официальная гривна укрепилась, наличный доллар подешевел.



// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,50 (-0,05) грн/долл., в продаже – 26,05 (-0,05) грн/долл.



Евро покупают по 28,40 (0) грн/евро, продают по 29,40 (0) грн/евро.



Российский рубль: покупка – 0,435 (0) грн/руб., продажа – 0,460 (0) грн/руб.



Национальный банк Украины на 14 июня установил официальные курсы валют на следующем уровне:



100 долларов США – 2599,5212 (-7,5490) грн;



100 евро – 2915,8829 (-9,5106) грн;



10 российских рублей – 4,5678 (-0,0058) грн.