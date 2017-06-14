Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 14 июня

Официальная гривна укрепилась, наличный доллар подешевел.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,50 (-0,05) грн/долл., в продаже – 26,05 (-0,05) грн/долл.
Евро покупают по 28,40 (0) грн/евро, продают по 29,40 (0) грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,435 (0) грн/руб., продажа – 0,460 (0) грн/руб.
Национальный банк Украины на 14 июня установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2599,5212 (-7,5490) грн;
100 евро – 2915,8829 (-9,5106) грн;
10 российских рублей – 4,5678 (-0,0058) грн.
Желательно внести ясность в любые нерешенные вопросы – от работы до личной жизни. Только будьте аккуратнее со словами: необдуманная фраза может привести к скандалу.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет затянуто облаками. Существенных осадков синоптики не обещают.
Праздник приурочен ко дню рождения Карла Ландштейнера – австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.
влажн.:
давл.:
ветер: