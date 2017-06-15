Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 15 июня

НБУ ослабил курс официальной гривны к доллару, наличные курсы основных валют не изменились.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,50 (0) грн/долл., в продаже – 26,05 (0) грн/долл.
Евро покупают по 28,40 (0) грн/евро, продают по 29,40 (0) грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,435 (0) грн/руб., продажа – 0,460 (0) грн/руб.
Национальный банк Украины на 15 июня установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2601,4971 (+1,9759) грн;
100 евро – 2914,4572 (-1,4257) грн;
10 российских рублей – 4,5616 (-0,0062) грн.
День идеально подходит для ни к чему не обязывающего времяпрепровождения, прогулок и так далее. А вот для серьезных дел, увы, день годится мало.
Ночью без существенных осадков. Днем кратковременные дожди. Местами гроза.
Сегодня на нашей планете отмечается Всемирный день ветра.
влажн.:
давл.:
ветер: