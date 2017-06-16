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16.06.2017  11:42   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 16 июня

НБУ укрепил курс официальной гривны, в обменниках подешевели евро и российский рубль.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,50 (0) грн/долл., в продаже – 26,05 (0) грн/долл.

Евро покупают по 28,30 (-0,10) грн/евро, продают по 29,30 (-0,10) грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,430 (-0,005) грн/руб., продажа – 0,455 (-0,005) грн/руб.

Национальный банк Украины на 16 июня установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2600,7115 (-0,7856) грн;

100 евро – 2903,9545 (-10,5027) грн;

10 российских рублей – 4,5274 (-0,0342) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, гривна, нбу
 
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