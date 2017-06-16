Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 16 июня

НБУ укрепил курс официальной гривны, в обменниках подешевели евро и российский рубль.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,50 (0) грн/долл., в продаже – 26,05 (0) грн/долл.
Евро покупают по 28,30 (-0,10) грн/евро, продают по 29,30 (-0,10) грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,430 (-0,005) грн/руб., продажа – 0,455 (-0,005) грн/руб.
Национальный банк Украины на 16 июня установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2600,7115 (-0,7856) грн;
100 евро – 2903,9545 (-10,5027) грн;
10 российских рублей – 4,5274 (-0,0342) грн.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Последний рабочий день недели будет прохладным. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.
Международный день африканского ребенка день отмечается во всем мире по по инициативе Организации африканского единства.
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