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19.06.2017  11:53   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 19 июня

НБУ ослабил курс официальной гривны, наличные доллар и евро подорожали на пять копеек.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,55 (+0,05) грн/долл., в продаже – 26,10 (+0,05) грн/долл.

Евро покупают по 28,35 (+0,05) грн/евро, продают по 29,35 (+0,05) грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,430 (0) грн/руб., продажа – 0,455 (0) грн/руб.

Национальный банк Украины на 19 июня установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2602,19 (+1,4785) грн;

100 евро – 2905,8656 (+1,9111) грн;

10 российских рублей – 4,5067 (-0,0207) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, гривна, нбу
 
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