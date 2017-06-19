Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 19 июня

НБУ ослабил курс официальной гривны, наличные доллар и евро подорожали на пять копеек.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,55 (+0,05) грн/долл., в продаже – 26,10 (+0,05) грн/долл.
Евро покупают по 28,35 (+0,05) грн/евро, продают по 29,35 (+0,05) грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,430 (0) грн/руб., продажа – 0,455 (0) грн/руб.
Национальный банк Украины на 19 июня установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2602,19 (+1,4785) грн;
100 евро – 2905,8656 (+1,9111) грн;
10 российских рублей – 4,5067 (-0,0207) грн.
День принесет удачу тем, кто не боится решительных действий. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.
В городе переменная облачность, но к вечеру небо прояснится. Без осадков.
Изначально День назывался Ride to Work Day – «На работу на мотоцикле», и лишь позже постепенно превратился в День мотоциклиста.
влажн.:
давл.:
ветер: