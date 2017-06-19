19.06.2017 11:53

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 19 июня

НБУ ослабил курс официальной гривны, наличные доллар и евро подорожали на пять копеек.



// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,55 (+0,05) грн/долл., в продаже – 26,10 (+0,05) грн/долл.



Евро покупают по 28,35 (+0,05) грн/евро, продают по 29,35 (+0,05) грн/евро.



Российский рубль: покупка – 0,430 (0) грн/руб., продажа – 0,455 (0) грн/руб.



Национальный банк Украины на 19 июня установил официальные курсы валют на следующем уровне:



100 долларов США – 2602,19 (+1,4785) грн;



100 евро – 2905,8656 (+1,9111) грн;



10 российских рублей – 4,5067 (-0,0207) грн.