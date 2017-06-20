Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 20 июня

НБУ ослабил курс официальной гривны, наличные доллар и евро подешевели на пять копеек.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,50 (-0,05) грн/долл., в продаже – 26,05 (-0,05) грн/долл.
Евро покупают по 28,30 (-0,05) грн/евро, продают по 29,30 (-0,05) грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,425 (-0,005) грн/руб., продажа – 0,450 (-0,005) грн/руб.
Национальный банк Украины на 20 июня установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2602,3126 (+0,1226) грн;
100 евро – 2914,3299 (+8,4643) грн;
10 российских рублей – 4,4900 (-0,0167) грн.
День может принести вам новые идеи и новые возможности, однако людям, уверенным в себе, не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго.
Каждый год 20 июня беженцы и вынужденные переселенцы отмечают свой печальный день.
влажн.:
давл.:
ветер: