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20.06.2017  11:11   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 20 июня

НБУ ослабил курс официальной гривны, наличные доллар и евро подешевели на пять копеек.


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В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,50 (-0,05) грн/долл., в продаже – 26,05 (-0,05) грн/долл.

Евро покупают по 28,30 (-0,05) грн/евро, продают по 29,30 (-0,05) грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,425 (-0,005) грн/руб., продажа – 0,450 (-0,005) грн/руб.

Национальный банк Украины на 20 июня установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2602,3126 (+0,1226) грн;

100 евро – 2914,3299 (+8,4643) грн;

10 российских рублей – 4,4900 (-0,0167) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, гривна, нбу
 
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