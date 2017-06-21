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21.06.2017  11:31   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 21 июня

НБУ ослабил курс официальной гривны к доллару, на наличном рынке американская валюта подорожала на пять копеек.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,55 (+0,05) грн/долл., в продаже – 26,10 (+0,05) грн/долл.

Евро покупают по 28,30 (0) грн/евро, продают по 29,30 (0) грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,415 (-0,01) грн/руб., продажа – 0,44 (-0,01) грн/руб.

Национальный банк Украины на 21 июня установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2603,4880 (+1,1754) грн;

100 евро – 2904,4512 (-9,8787) грн;

10 российских рублей – 4,4444 (-0,1456) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, гривна, нбу
 
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