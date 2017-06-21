Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 21 июня

НБУ ослабил курс официальной гривны к доллару, на наличном рынке американская валюта подорожала на пять копеек.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,55 (+0,05) грн/долл., в продаже – 26,10 (+0,05) грн/долл.
Евро покупают по 28,30 (0) грн/евро, продают по 29,30 (0) грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,415 (-0,01) грн/руб., продажа – 0,44 (-0,01) грн/руб.
Национальный банк Украины на 21 июня установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2603,4880 (+1,1754) грн;
100 евро – 2904,4512 (-9,8787) грн;
10 российских рублей – 4,4444 (-0,1456) грн.
День креатива: звезды предоставляют прекрасные возможности для самовыражения, вдохновения, генерации новых идей.
После ясного рассвета набегут облака. Днем ожидается дождь с грозой.
В этом году летнее солнцестояние для украинцев наступит 21 июня в 07.24 утра
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