Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 22 июня

На наличном рынке подорожали американский доллар и евро.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,60 (+0,05) грн/долл., в продаже – 26,15 (+0,05) грн/долл.
Евро покупают по 28,40 (+0,10) грн/евро, продают по 29,40 (+0,10) грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,413 (-0,003) грн/руб., продажа – 0,437 (-0,003) грн/руб.
Национальный банк Украины на 22 июня установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2602,3602 (-1,1278) грн;
100 евро – 2900,8509 (-3,6003) грн;
10 российских рублей – 4,3373 (-0,1071) грн.
Сегодня поход в магазин может обернуться непредсказуемыми тратами. Лучше претворять в жизнь давно продуманные планы, не предполагающие риска.
День ожидается облачный, но без осадков.
22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
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