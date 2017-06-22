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22.06.2017  11:52   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 22 июня

На наличном рынке подорожали американский доллар и евро.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,60 (+0,05) грн/долл., в продаже – 26,15 (+0,05) грн/долл.

Евро покупают по 28,40 (+0,10) грн/евро, продают по 29,40 (+0,10) грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,413 (-0,003) грн/руб., продажа – 0,437 (-0,003) грн/руб.

Национальный банк Украины на 22 июня установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2602,3602 (-1,1278) грн;

100 евро – 2900,8509 (-3,6003) грн;

10 российских рублей – 4,3373 (-0,1071) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, гривна, нбу
 
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