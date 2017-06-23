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23.06.2017  11:10   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 23 июня

Нацбанк ослабил гривну, наличные курсы основных валют не изменились.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,60 (0) грн/долл., в продаже – 26,15 (0) грн/долл.

Евро покупают по 28,40 (0) грн/евро, продают по 29,40 (0) грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,412 (0) грн/руб., продажа – 0,437 (0) грн/руб.

Национальный банк Украины на 23 июня установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2602,5695 (+0,2093) грн;

100 евро – 2906,8099 (+5,9590) грн;

10 российских рублей – 4,3269 (-0,0104) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, гривна, нбу
 
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