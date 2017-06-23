Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 23 июня

Нацбанк ослабил гривну, наличные курсы основных валют не изменились.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,60 (0) грн/долл., в продаже – 26,15 (0) грн/долл.
Евро покупают по 28,40 (0) грн/евро, продают по 29,40 (0) грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,412 (0) грн/руб., продажа – 0,437 (0) грн/руб.
Национальный банк Украины на 23 июня установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2602,5695 (+0,2093) грн;
100 евро – 2906,8099 (+5,9590) грн;
10 российских рублей – 4,3269 (-0,0104) грн.
День крайностей – он может оказаться как сверхпродуктивным, так и не слишком. Все будет зависеть от того, сумеете ли вы выйти из состояния дремотного покоя.
Несмотря на ясное утро, после полудня небо закроют облака. Вечером, возможно, пройдет дождь.
Ежегодно 23 июня отмечается День государственной службы Украины.
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