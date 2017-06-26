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26.06.2017  12:11   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 26 июня

Сдать валюту сегодня выгоднее: обменники сократили маржу, повысив курсы валют в покупке.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,80 (+0,20) грн/долл., в продаже – 26,20 (+0,05) грн/долл.

Евро покупают по 28,70 (+0,30) грн/евро, продают по 29,50 (+0,10) грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,42 (+0,008) грн/руб., продажа – 0,440 (+0,003) грн/руб.

Национальный банк Украины на 26 июня установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2603,1112 (+0,5417) грн;

100 евро – 2908,4561 (+1,6462) грн;

10 российских рублей – 4,3269 (-0,0104) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, гривна, нбу
 
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