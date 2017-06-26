Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 26 июня

Сдать валюту сегодня выгоднее: обменники сократили маржу, повысив курсы валют в покупке.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,80 (+0,20) грн/долл., в продаже – 26,20 (+0,05) грн/долл.
Евро покупают по 28,70 (+0,30) грн/евро, продают по 29,50 (+0,10) грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,42 (+0,008) грн/руб., продажа – 0,440 (+0,003) грн/руб.
Национальный банк Украины на 26 июня установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2603,1112 (+0,5417) грн;
100 евро – 2908,4561 (+1,6462) грн;
10 российских рублей – 4,3269 (-0,0104) грн.
Сегодня во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что легко будет идти на поводу у мимолетных прихотей, а вот противостоять соблазнам – очень трудно.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода будет пасмурной до самого вечера. Во второй половине дня возможен дождь.
26 июня 1498 года в Китае появилась первая зубная щетка.
влажн.:
давл.:
ветер: