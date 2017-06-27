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27.06.2017  11:20   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 27 июня

Официальная гривна упала в цене, обменники же снизили курсы доллара и евро в продаже.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,80 (0) грн/долл., в продаже – 26,10 (-0,10) грн/долл.

Евро покупают по 28,80 (+0,10) грн/евро, продают по 29,40 (-0,10) грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,425 (+0,005) грн/руб., продажа – 0,440 (0) грн/руб.

Национальный банк Украины на 27 июня установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2603,6606 (+0,5494) грн;

100 евро – 2912,7151 (+4,2590) грн;

10 российских рублей – 4,4129 (+0,0494) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, гривна, нбу
 
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