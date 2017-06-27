Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 27 июня

Официальная гривна упала в цене, обменники же снизили курсы доллара и евро в продаже.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,80 (0) грн/долл., в продаже – 26,10 (-0,10) грн/долл.
Евро покупают по 28,80 (+0,10) грн/евро, продают по 29,40 (-0,10) грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,425 (+0,005) грн/руб., продажа – 0,440 (0) грн/руб.
Национальный банк Украины на 27 июня установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2603,6606 (+0,5494) грн;
100 евро – 2912,7151 (+4,2590) грн;
10 российских рублей – 4,4129 (+0,0494) грн.
Звезды советуют по возможности не браться за большие и ответственные дела. Пусть со стороны это выглядит как лень, но лучше потерять один день, чем наломать дров.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. С утра ожидается дождь, c грозой, но к вечеру он должен прекратиться.
Рыбалка – одно из самых массовых увлечений человечества.
влажн.:
давл.:
ветер: