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29.06.2017  11:37   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 29 июня

Официальная гривна упала в цене, на наличном рынке подорожал евро.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,80 (0) грн/долл., в продаже – 26,10 (0) грн/долл.

Евро покупают по 29,10 (+0,30) грн/евро, продают по 29,80 (+0,40) грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,425 (0) грн/руб., продажа – 0,440 (0) грн/руб.

Национальный банк Украины на 29 июня установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2608,0120 (+4,3514) грн;

100 евро – 2941,3159 (+28,6008) грн;

10 российских рублей – 4,4290 (+4,4129) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, гривна, нбу
 
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