Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 29 июня

Официальная гривна упала в цене, на наличном рынке подорожал евро.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,80 (0) грн/долл., в продаже – 26,10 (0) грн/долл.
Евро покупают по 29,10 (+0,30) грн/евро, продают по 29,80 (+0,40) грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,425 (0) грн/руб., продажа – 0,440 (0) грн/руб.
Национальный банк Украины на 29 июня установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2608,0120 (+4,3514) грн;
100 евро – 2941,3159 (+28,6008) грн;
10 российских рублей – 4,4290 (+4,4129) грн.
Сегодня звезды складываются так, что вам будет сложно раскачаться на любые дела, по отношению к которым у вас нет искреннего интереса.
Облака, которые появятся днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Осадков синоптики не обещают.
В этот день в 1964 году создан пульт дистанционного управления телевизором.
влажн.:
давл.:
ветер: