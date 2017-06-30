30.06.2017 12:08

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 30 июня

Нацбанк ослабил курс гривны, наличный доллар в некоторых районах подешевел на продаже, в других – остался по «вчерашней» цене.



// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,50–25,80 (-0,30–0) грн/долл., в продаже – 26,05–26,10 (-0,05–0) грн/долл.



Евро покупают по 28,80–29,20 (-0,30 – +0,10) грн/евро, продают по 29,80 (0) грн/евро.



Российский рубль: покупка – 0,415–0,425 (-0,005–0) грн/руб., продажа – 0,435–0,440 (-0,005–0) грн/руб.



Национальный банк Украины на 30 июня установил официальные курсы валют на следующем уровне:



100 долларов США – 2609,8994 (+1,8874) грн;



100 евро – 2978,6782 (+37,3623) грн;



10 российских рублей – 4,4172 (-0,0118) грн.