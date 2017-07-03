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03.07.2017  11:08   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 3 июля

Официальная гривна укрепилась, обменники снизили в продаже курсы основных валют.


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В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,70 (-0,10) грн/долл., в продаже – 26,00 (-0,05) грн/долл.

Евро покупают по 29,20 (-0,60) грн/евро, продают по 29,70 (-0,10) грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,426 (+0,001) грн/руб., продажа – 0,435 (0) грн/руб.

Национальный банк Украины на 3 июля установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2602,3367 (-7,5627) грн;

100 евро – 2969,7866 (-8,8916) грн;

10 российских рублей – 4,3821 (-0,0351) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, гривна, нбу
 
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