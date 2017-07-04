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04.07.2017  11:15   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 4 июля

Нацбанк на 4 июля укрепил курс официальной гривны до 25,99 грн/долл. Евро подешевел до 29,55 гривен.


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В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,70 грн/долл., в продаже – 26,00 грн/долл.

Евро покупают по 29,20 грн/евро, продают по 29,70 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,426 грн/руб., продажа – 0,435 грн/руб.

Национальный банк Украины на 4 июля установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2599,4486 (-2,8881) грн;

100 евро – 2955,3131 (-14,4735) грн;

10 российских рублей – 4,4081 (+0,0260) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, гривна, нбу
 
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