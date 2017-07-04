Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 4 июля

Нацбанк на 4 июля укрепил курс официальной гривны до 25,99 грн/долл. Евро подешевел до 29,55 гривен.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,70 грн/долл., в продаже – 26,00 грн/долл.
Евро покупают по 29,20 грн/евро, продают по 29,70 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,426 грн/руб., продажа – 0,435 грн/руб.
Национальный банк Украины на 4 июля установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2599,4486 (-2,8881) грн;
100 евро – 2955,3131 (-14,4735) грн;
10 российских рублей – 4,4081 (+0,0260) грн.
День обещает не только необыкновенную ясность и четкость мысли, но и желание все что угодно разложить по полочкам. А вот разборок с окружающими лучше избегать.
Обещанное синоптиками «похолодание» началось. В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Местами пройдет небольшой дождь.
Сегодня отмечается праздник профессионалов, без экспертного заключения которых не было бы раскрыто ни одного преступления.
влажн.:
давл.:
ветер: