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05.07.2017  10:38   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 5 июля

Нацбанк ослабил курс официальной гривны, на наличном рынке подешевели доллар и евро.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,40 (-0,30) грн/долл., в продаже – 26,05 (-0,05) грн/долл.

Евро покупают по 28,60 (-0,40) грн/евро, продают по 29,60 (-0,10) грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,415 (-0,01) грн/руб., продажа – 0,440 (-0,005) грн/руб.

Национальный банк Украины на 5 июля установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2601,7365 (+2,2879) грн;

100 евро – 2953,7514 (-1,5617) грн;

10 российских рублей – 4,3926 (-0,0155) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, гривна, нбу
 
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