Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 5 июля

Нацбанк ослабил курс официальной гривны, на наличном рынке подешевели доллар и евро.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,40 (-0,30) грн/долл., в продаже – 26,05 (-0,05) грн/долл.
Евро покупают по 28,60 (-0,40) грн/евро, продают по 29,60 (-0,10) грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,415 (-0,01) грн/руб., продажа – 0,440 (-0,005) грн/руб.
Национальный банк Украины на 5 июля установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2601,7365 (+2,2879) грн;
100 евро – 2953,7514 (-1,5617) грн;
10 российских рублей – 4,3926 (-0,0155) грн.
Не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи и будьте осторожнее с деньгами – избегайте вложений, крупных покупок и в магазине следите за кошельком.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Без осадков.
В этот день в 1946 году во время показа мод в Париже впервые представлен новый женский купальник.
влажн.:
давл.:
ветер: