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06.07.2017  11:44   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 6 июля

Нацбанк ослабил курс официальной гривны, наличные доллар и евро подорожали в покупке.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,75 (+0,35) грн/долл., в продаже – 26,05 (0) грн/долл.

Евро покупают по 29,10 (+0,50) грн/евро, продают по 29,60 (0) грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,420 (+0,005) грн/руб., продажа – 0,433 (-0,007) грн/руб.

Национальный банк Украины на 6 июля установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2611,9317 (+10,1952) грн;

100 евро – 2959,0574 (+5,3060) грн;

10 российских рублей – 4,3840 (-0,0086) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, гривна, нбу
 
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