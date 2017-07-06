Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 6 июля

Нацбанк ослабил курс официальной гривны, наличные доллар и евро подорожали в покупке.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,75 (+0,35) грн/долл., в продаже – 26,05 (0) грн/долл.
Евро покупают по 29,10 (+0,50) грн/евро, продают по 29,60 (0) грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,420 (+0,005) грн/руб., продажа – 0,433 (-0,007) грн/руб.
Национальный банк Украины на 6 июля установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2611,9317 (+10,1952) грн;
100 евро – 2959,0574 (+5,3060) грн;
10 российских рублей – 4,3840 (-0,0086) грн.
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих: дипломатичность и толерантность помогут прожить этот день без потерь.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и будет пасмурно до самого вечера. Местами пройдет небольшой дождь.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
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давл.:
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