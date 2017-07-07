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07.07.2017  11:34   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 7 июля

Нацбанк укрепил курс официальной гривны к доллару, на наличном рынке подорожал евро.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,75 (0) грн/долл., в продаже – 26,05 (0) грн/долл.

Евро покупают по 29,20 (+0,10) грн/евро, продают по 29,80 (+0,20) грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,420 (0) грн/руб., продажа – 0,433 (0) грн/руб.

Национальный банк Украины на 7 июля установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2606,0308 (-5,9009) грн;

100 евро – 2966,9661 (+7,9087) грн;

10 российских рублей – 4,3259 (-0,0581) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, гривна, нбу
 
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