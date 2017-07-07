Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 7 июля

Нацбанк укрепил курс официальной гривны к доллару, на наличном рынке подорожал евро.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,75 (0) грн/долл., в продаже – 26,05 (0) грн/долл.
Евро покупают по 29,20 (+0,10) грн/евро, продают по 29,80 (+0,20) грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,420 (0) грн/руб., продажа – 0,433 (0) грн/руб.
Национальный банк Украины на 7 июля установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2606,0308 (-5,9009) грн;
100 евро – 2966,9661 (+7,9087) грн;
10 российских рублей – 4,3259 (-0,0581) грн.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна подвести), в денежных делах будьте особенно осторожны. Есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии будете жалеть.
Ясное и утро и пасмурный вечер: такой прогноз обещают синоптики на пятницу. Возможны грозы, кратковременное шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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