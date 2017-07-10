Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 10 июля

В понедельник обменники снизили курсы доллар и евро в продаже.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,80 (+0,05) грн/долл., в продаже – 26,00 (-0,05) грн/долл.
Евро покупают по 29,05 (-0,15) грн/евро, продают по 29,70 (-0,10) грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,420 (0) грн/руб., продажа – 0,435 (+0,002) грн/руб.
Национальный банк Украины на 10 июля установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2602,2967 (-3,7341) грн;
100 евро – 2969,7410 (+2,7749) грн;
10 российских рублей – 4,3099 (-0,0160) грн.
Запомните идеи, которые сегодня придут вам в голову, – они могут оказаться довольно ценными и полезными. А в свободное время можете смело отправляться по магазинам.
В Харькове переменная облачность, к вечеру местами может пройти небольшой дождь.
Cегодня англичане отмечают фестивалем события известной эротическо-социальной легенды.
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