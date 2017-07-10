 
Главная Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 10 июля
10.07.2017  11:06   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 10 июля

В понедельник обменники снизили курсы доллар и евро в продаже.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,80 (+0,05) грн/долл., в продаже – 26,00 (-0,05) грн/долл.

Евро покупают по 29,05 (-0,15) грн/евро, продают по 29,70 (-0,10) грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,420 (0) грн/руб., продажа – 0,435 (+0,002) грн/руб.

Национальный банк Украины на 10 июля установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2602,2967 (-3,7341) грн;

100 евро – 2969,7410 (+2,7749) грн;

10 российских рублей – 4,3099 (-0,0160) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, гривна, нбу
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.07 Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 7 июля 06.07 Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 6 июля 05.07 Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 5 июля
 
 

Видео

Первый вице-мер Игорь Терехов показал как продвигается реконструкция сада Шевченко
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 