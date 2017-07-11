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11.07.2017  11:29   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 11 июля

НБУ укрепил курс официальной гривны, наличный доллар подорожал в продаже.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,80 (0) грн/долл., в продаже – 26,05 (+0,05) грн/долл.

Евро покупают по 29,05 (0) грн/евро, продают по 29,70 (0) грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,420 (0) грн/руб., продажа – 0,435 (0) грн/руб.

Национальный банк Украины на 11 июля установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2600,4175 (-1,8792) грн;

100 евро – 2961,0954 (-8,6456) грн;

10 российских рублей – 4,3124 (+0,0025) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, гривна, нбу
 
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