Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 11 июля

НБУ укрепил курс официальной гривны, наличный доллар подорожал в продаже.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,80 (0) грн/долл., в продаже – 26,05 (+0,05) грн/долл.
Евро покупают по 29,05 (0) грн/евро, продают по 29,70 (0) грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,420 (0) грн/руб., продажа – 0,435 (0) грн/руб.
Национальный банк Украины на 11 июля установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2600,4175 (-1,8792) грн;
100 евро – 2961,0954 (-8,6456) грн;
10 российских рублей – 4,3124 (+0,0025) грн.
Пришло время посвятить себя трудовым подвигам и карьере. А вот в общении с коллегами вас могут ждать не самые приятные моменты.
День будет ясным и солнечным, облака появятся ближе к вечеру. Без осадков.
Планета отмечает Всемирный день шоколада – известного афродизиака, и Всемирный день народонаселения, численность которого, как известно, зависит от любви.
влажн.:
давл.:
ветер: