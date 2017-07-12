Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 12 июля

В среду, 12 июля, курс гривны снизился к евро как на безналичном, так и на наличном рынках.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,60 (-0,20) грн/долл., в продаже – 26,05 (0) грн/долл.
Евро покупают по 29,05 (0) грн/евро, продают по 29,80 (-0,10) грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,412 (-0,008) грн/руб., продажа – 0,435 (0) грн/руб.
Национальный банк Украины на 12 июля установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2597,2011 (-3,2164) грн;
100 евро – 2962,1079 (+1,0125) грн;
10 российских рублей – 4,2760 (-0,0364) грн.
Велик риск потратить чересчур много энергии на достижение какой-либо цели, поэтому сначала думайте, а так ли вам это нужно?
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.
12 июля, в День святых апостолов Петра и Павла, православные завершают Петров пост.
влажн.:
давл.:
ветер: