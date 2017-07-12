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12.07.2017  11:16   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 12 июля

В среду, 12 июля, курс гривны снизился к евро как на безналичном, так и на наличном рынках.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,60 (-0,20) грн/долл., в продаже – 26,05 (0) грн/долл.

Евро покупают по 29,05 (0) грн/евро, продают по 29,80 (-0,10) грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,412 (-0,008) грн/руб., продажа – 0,435 (0) грн/руб.

Национальный банк Украины на 12 июля установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2597,2011 (-3,2164) грн;

100 евро – 2962,1079 (+1,0125) грн;

10 российских рублей – 4,2760 (-0,0364) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, гривна, нбу
 
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