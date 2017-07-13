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13.07.2017  12:29   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 13 июля

Нацбанк укрепил курс доллара к гривне, на наличном рынке американская валюта подорожала в продаже.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,60 (0) грн/долл., в продаже – 26,10 (+0,05) грн/долл.

Евро покупают по 29,05 (0) грн/евро, продают по 29,80 (0) грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,412 (0) грн/руб., продажа – 0,435 (0) грн/руб.

Национальный банк Украины на 13 июля установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2591,0673 (-6,1338) грн;

100 евро – 2966,5130 (+4,4051) грн;

10 российских рублей – 4,2741 (-0,0019) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, гривна, нбу
 
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