Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 13 июля

Нацбанк укрепил курс доллара к гривне, на наличном рынке американская валюта подорожала в продаже.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,60 (0) грн/долл., в продаже – 26,10 (+0,05) грн/долл.
Евро покупают по 29,05 (0) грн/евро, продают по 29,80 (0) грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,412 (0) грн/руб., продажа – 0,435 (0) грн/руб.
Национальный банк Украины на 13 июля установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2591,0673 (-6,1338) грн;
100 евро – 2966,5130 (+4,4051) грн;
10 российских рублей – 4,2741 (-0,0019) грн.
Любые планы могут пойти кувырком по вине непредвиденных обстоятельств. Главное – стараться удержаться от конфликтов.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. В течение дня – дожди, грозы.
Праздник получил название в честь двенадцати апостолов — непосредственных учеников Иисуса Христа.
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