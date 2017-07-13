13.07.2017 12:29

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 13 июля

Нацбанк укрепил курс доллара к гривне, на наличном рынке американская валюта подорожала в продаже.



// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,60 (0) грн/долл., в продаже – 26,10 (+0,05) грн/долл.



Евро покупают по 29,05 (0) грн/евро, продают по 29,80 (0) грн/евро.



Российский рубль: покупка – 0,412 (0) грн/руб., продажа – 0,435 (0) грн/руб.



Национальный банк Украины на 13 июля установил официальные курсы валют на следующем уровне:



100 долларов США – 2591,0673 (-6,1338) грн;



100 евро – 2966,5130 (+4,4051) грн;



10 российских рублей – 4,2741 (-0,0019) грн.