Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 14 июля

Наличные доллар и евро подорожали в продаже, официальная гривна ослабила курс по отношению к доллару.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,60 (0) грн/долл., в продаже – 26,15 (+0,05) грн/долл.
Евро покупают по 29,05 (0) грн/евро, продают по 29,85 (+0,05) грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,412 (0) грн/руб., продажа – 0,435 (0) грн/руб.
Национальный банк Украины на 14 июля установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2596,8636 (+5,7963) грн;
100 евро – 2964,8392 (-1,6738) грн;
10 российских рублей – 4,3149 (+0,0408) грн.
День удачен для дел, где требуется умение спокойно стоять на своем. И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить.
Дождь с грозой и шквалы до 15-24 м/с – по прогнозам синоптиков нас ожидает пасмурная и прохладная пятница.
Сегодня летний славянский праздник, приуроченный ко дню памяти двух бессребреников — братьев Космы и Дамиана.
влажн.:
давл.:
ветер: