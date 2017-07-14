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14.07.2017  12:55   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 14 июля

Наличные доллар и евро подорожали в продаже, официальная гривна ослабила курс по отношению к доллару.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,60 (0) грн/долл., в продаже – 26,15 (+0,05) грн/долл.

Евро покупают по 29,05 (0) грн/евро, продают по 29,85 (+0,05) грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,412 (0) грн/руб., продажа – 0,435 (0) грн/руб.

Национальный банк Украины на 14 июля установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2596,8636 (+5,7963) грн;

100 евро – 2964,8392 (-1,6738) грн;

10 российских рублей – 4,3149 (+0,0408) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, гривна, нбу
 
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