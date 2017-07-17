Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 17 июля

Нацбанк ослабил курс официальной гривны, доллар подешевел на наличном рынке.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,50 (-0,10) грн/долл., в продаже – 26,00 (-0,15) грн/долл.
Евро покупают по 29,05 (0) грн/евро, продают по 29,85 (+0,05) грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,415 (+0,003) грн/руб., продажа – 0,440 (+0,005) грн/руб.
Национальный банк Украины на 17 июля установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2601,7657 (+4,9021) грн;
100 евро – 2969,9155 (+5,0763) грн;
10 российских рублей – 4,3449 (+0,0300) грн.
День хорош для глобальных замыслов и великих свершений, но общий язык с окружающими найти сложно, так что важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
Сегодня нас ожидает и солнце, и пасмурное небо. Из приятного: дождя синоптики не обещают.
День рождения путешественника Николая Миклухо-Маклая стал датой профессионального праздника этнографов.
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