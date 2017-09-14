 
Главная Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 14 сентября
14.09.2017  11:28   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 14 сентября

Нацбанк ослабил курс гривны до 26,08 грн/доллар.


// Городской Дозор

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

100 долларов США – 2607,9643 (+6,0685) грн;

100 евро – 3124,0804 (+19,2381) грн;

10 российских рублей – 4,5224 (-0,0212) грн.

В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,80 грн/долл., в продаже – 26,40–26,50 грн/долл.

Евро покупают по 30,60 грн/евро, продают по 31,50 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,44 грн/руб., продажа – 0,46 грн/руб.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, гривна, нбу
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.09 Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 15 сентября 13.09 Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 13 сентября 12.09 Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 12 сентября
 
 

Видео

На Новых домах Геннадий Кернес открыл 324-й детский сад, который не работал более 20 лет
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 