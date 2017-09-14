14.09.2017 11:28

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 14 сентября

Нацбанк ослабил курс гривны до 26,08 грн/доллар.



// Городской Дозор

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:



100 долларов США – 2607,9643 (+6,0685) грн;



100 евро – 3124,0804 (+19,2381) грн;



10 российских рублей – 4,5224 (-0,0212) грн.



В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,80 грн/долл., в продаже – 26,40–26,50 грн/долл.



Евро покупают по 30,60 грн/евро, продают по 31,50 грн/евро.



Российский рубль: покупка – 0,44 грн/руб., продажа – 0,46 грн/руб.