15.09.2017 11:00

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 15 сентября

Наличный доллар немного «просел» в продаже и ощутимо – в покупке. «Закупочные» цены на евро, наоборот, поднялись.



// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,15–26,20 грн/долл., в продаже – 26,30–26,50 грн/долл.



Евро покупают по 31,00–31,10 грн/евро, продают по 31,50 грн/евро.



Российский рубль: покупка – 0,440–0,445 грн/руб., продажа – 0,46 грн/руб.



Нацбанк на 15 сентября установил официальные курсы валют на следующем уровне:



100 долларов США – 2616,2016 (+8,2373) грн;



100 евро – 3109,3556 (-14,7248) грн;



10 российских рублей – 4,5286 (+0,0062) грн.