Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 15 сентября

Наличный доллар немного «просел» в продаже и ощутимо – в покупке. «Закупочные» цены на евро, наоборот, поднялись.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,15–26,20 грн/долл., в продаже – 26,30–26,50 грн/долл.
Евро покупают по 31,00–31,10 грн/евро, продают по 31,50 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,440–0,445 грн/руб., продажа – 0,46 грн/руб.
Нацбанк на 15 сентября установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2616,2016 (+8,2373) грн;
100 евро – 3109,3556 (-14,7248) грн;
10 российских рублей – 4,5286 (+0,0062) грн.
День хорош для романтических прогулок, новых знакомств и любви: внезапно пробуждающиеся яркие эмоции помогут произвести впечатление на противоположный пол.
Сентябрь продолжает радовать теплыми и солнечными выходными, прекрасное время для осенних пикников.
Ежегодно в третью субботу сентября профессиональный праздник отмечают фармацевты и рационализаторы.
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