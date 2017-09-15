 
Главная Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 15 сентября
15.09.2017  11:00   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 15 сентября

Наличный доллар немного «просел» в продаже и ощутимо – в покупке. «Закупочные» цены на евро, наоборот, поднялись.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США на покупке стоит 25,15–26,20 грн/долл., в продаже – 26,30–26,50 грн/долл.

Евро покупают по 31,00–31,10 грн/евро, продают по 31,50 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,440–0,445 грн/руб., продажа – 0,46 грн/руб.

Нацбанк на 15 сентября установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2616,2016 (+8,2373) грн;

100 евро – 3109,3556 (-14,7248) грн;

10 российских рублей – 4,5286 (+0,0062) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, гривна, нбу
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.09 Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 14 сентября 13.09 Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 13 сентября 12.09 Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 12 сентября
 
 

Видео

На Новых домах Геннадий Кернес открыл 324-й детский сад, который не работал более 20 лет
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 