22.11.2017 11:31

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 22 ноября

Нацбанк ослабил курс официальной гривны к доллару США, наличные курсы основных валют немного повысились в продаже.



// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,50–26,60 грн/долл. Продают американскую валюту по 26,80–26,95 грн/долл.



Евро на покупке стоит по 31,05–31,20 грн/евро, на продаже: 31,55–31,70 грн/евро.



Российский рубль: покупка – 0,44 грн/руб., продажа – 0,449–0,450 грн/руб.



Национальный банк Украины установил на 22 ноября курсы валют на следующем уровне:



100 долларов США – 2649,2211 (+1,5131) грн;



100 евро – 3104,3573 (-14,9075) грн;



10 российских рублей – 4,4554 (-0,0115) грн.