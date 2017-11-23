Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 23 ноября

Нацбанк ослабил курс официальной гривны, наличные курсы основных валют повысились в продаже.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,50–26,60 грн/долл. Продают американскую валюту по 26,80–27,00 грн/долл.
Евро на покупке стоит по 31,05–31,15 грн/евро, на продаже: 31,55–31,90 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,440–0,442 грн/руб., продажа – 0,449–0,458 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 23 ноября курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2664,7562 (+15,5351) грн;
100 евро – 3130,8221 (+26,4648) грн;
10 российских рублей – 4,5161 (+0,0607) грн.
Не забывайте об осторожности, день отличается повышенной травматичностью. В остальном же повышенный эмоциональный фон способен сделать его ярким и запоминающимся.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром небольшой снег. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
В первую пятницу после американского Дня благодарения в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж.
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