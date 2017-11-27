Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 27 ноября

Нацбанк ослабил курс официальной гривны, на наличном рынке подорожал евро.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,60 грн/долл. Продают американскую валюту по 26,90–27,00 грн/долл.
Евро на покупке стоит по 31,25–31,30 грн/евро, на продаже: 31,95–32,00 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,445 грн/руб., продажа – 0,457–0,458 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 27 ноября курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2691,3646 (+5,2206) грн;
100 евро – 3196,5337 (+13,9903) грн;
10 российских рублей – 4,5981 (+0,0034) грн.
Звезды обещают спокойствие и тишину. Любые виды интеллектуального отдыха подойдут. На работе же имейте в виду, что мысли будут особенно ясными, а мозг – продуктивным.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. На дорогах местами гололедица.
Наступило время онлайн-распродаж, когда интернет-магазины предлагают товары по сниженным ценам, которые вы можете приобрести, не выходя из дома.
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