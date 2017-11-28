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28.11.2017  11:32   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 28 ноября

Нацбанк укрепил курс официальной гривны к доллару, на наличном рынке особых изменений не произошло.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,60 грн/долл. Продают американскую валюту по 26,90–27,00 грн/долл.

Евро на покупке стоит по 31,25–31,30 грн/евро, на продаже: 31,90–32,00 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,445 грн/руб., продажа – 0,457–0,460 грн/руб.

Национальный банк Украины установил на 28 ноября курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2683,5271 (-7,8375) грн;

100 евро – 3207,3516 (+10,8179) грн;

10 российских рублей – 4,6048 (+0,0067) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, рубль, нбу
 
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