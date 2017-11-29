Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 29 ноября

Нацбанк ослабил курс официальной гривны к американской валюте, наличные доллар и евро подорожали в продаже.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,60 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,10–27,20 грн/долл.
Евро на покупке стоит по 31,30 грн/евро, на продаже: 32,00–32,20 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,445 грн/руб., продажа – 0,460 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 29 ноября курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2687,1826 (+3,6555) грн;
100 евро – 3194,5227 (-12,8289) грн;
10 российских рублей – 4,6004 (-0,0044) грн.
Лучший день для реализации своих задумок и подведения промежуточных итогов. Если результаты не соответствуют ожиданиям, время задуматься: в правильном ли направлении вы идете?
В Харькове облачная погода продержится весь день. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем небольшие осадки (снег, мокрый снег и дождь). Слабый туман. Местами по области гололед. На дорогах местами гололедица.
29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на арабское и еврейское государства.
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