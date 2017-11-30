30.11.2017 11:13

Наличный доллар дорожает: прогнозы экспертов

В последний день осени курсы доллара и евро в наличной продаже выросли в среднем на 30 копеек.



// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,60–26,70 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,50 грн/долл.



Евро на покупке стоит по 31,60 грн/евро, на продаже: 32,50 грн/евро.



Российский рубль: покупка – 0,445 грн/руб., продажа – 0,470 грн/руб.



Финансовые аналитики допускают, что к новому году за один доллар будут давать до 27,6-28 гривен, но ближе к февралю курс стабилизируется, пишет РБК-Украина.



В банках и инвесткомпаниях допускают «проседание» национальной валюты по отношению к доллару в пределах 1-1,5 гривны.



Все потому, что в преддверии зимних праздников импортеры наращивают закупку валюты.



Экспортеры в свою очередь сокращают продажу валютной выручки, получая гривну впрок при возмещении НДС из госбюджета.



Другими словами, спрос на валюту растет, а предложение падает. К тому же уже привычно для конца года курс «раскачивается» из-за пиковых расходов государственного и местных бюджетов.



«Год назад мы ожидали, что будет 28,5 гривен/доллар. Но с начала осени видим, что, скорее всего, будет меньше. Самый неопределенный период – с середины декабря по конец февраля. Когда именно будет всплеск – точно не могу сказать. Скорее всего, это конец декабря – конец января», – отмечает эксперт Александр Паращий.



В свою очередь финансовый аналитик Алексей Блинов прогнозирует, что бюджетная активность прогнозируется в декабре. Возможный диапазон колебаний курса гривна-доллар в декабре можно обозначить как 26,60-27,60 гривен/доллар.