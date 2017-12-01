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01.12.2017  11:28   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 1 декабря

Нацбанк ослабил курс официальной гривны, наличные доллар и евро подешевели в продаже.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,70 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,25–27,40 грн/долл.

Евро на покупке стоит по 31,60 грн/евро, на продаже: 32,40–32,50 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,445 грн/руб., продажа – 0,465 грн/руб.

Национальный банк Украины установил на 1 декабря курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2715,5849 (+14,1919) грн;

100 евро – 3217,6965 (+22,7590) грн;

10 российских рублей – 4,6356 (+0,0045) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, рубль, нбу
 
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