Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 1 декабря

Нацбанк ослабил курс официальной гривны, наличные доллар и евро подешевели в продаже.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,70 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,25–27,40 грн/долл.
Евро на покупке стоит по 31,60 грн/евро, на продаже: 32,40–32,50 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,445 грн/руб., продажа – 0,465 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 1 декабря курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2715,5849 (+14,1919) грн;
100 евро – 3217,6965 (+22,7590) грн;
10 российских рублей – 4,6356 (+0,0045) грн.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
Первый зимний день будет облачным, дождливым и теплым. Утром туман, видимость 200-500 м. Днем порывы ветра до 15-24 м/с.
Когда впервые диагностировали СПИД, его назвали «чумой ХХ века». Век прошел, а болезнь по-прежнему угрожает существованию человечества.
влажн.:
давл.:
ветер: