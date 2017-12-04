Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 4 декабря

Нацбанк укрепил курс официальной гривны, на наличном рынке без особых изменений.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,70 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,25–27,40 грн/долл.
Евро на покупке стоит по 31,60 грн/евро, на продаже: 32,40–32,50 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,445 грн/руб., продажа – 0,465 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 4 декабря курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2705,4320 (-10,1529) грн;
100 евро – 3215,4059 (-2,2906) грн;
10 российских рублей – 4,6232 (-0,0124) грн.
День будет склонять к нестандартным решениям, а это значит, что шансы на решение любых вопросов очень высоки, особенно, если направить энергию в нужное русло!
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Местами пройдут кратковременные дожди.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
влажн.:
давл.:
ветер: