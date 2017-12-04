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04.12.2017  11:31   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 4 декабря

Нацбанк укрепил курс официальной гривны, на наличном рынке без особых изменений.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,70 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,25–27,40 грн/долл.

Евро на покупке стоит по 31,60 грн/евро, на продаже: 32,40–32,50 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,445 грн/руб., продажа – 0,465 грн/руб.

Национальный банк Украины установил на 4 декабря курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2705,4320 (-10,1529) грн;

100 евро – 3215,4059 (-2,2906) грн;

10 российских рублей – 4,6232 (-0,0124) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, рубль, нбу
 
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