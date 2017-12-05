Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 5 декабря

Нацбанк ослабил курс официальной гривны, на наличном рынке без особых изменений.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,70 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,30–27,40 грн/долл.
Евро на покупке стоит по 31,60 грн/евро, на продаже: 32,40–32,50 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,445 грн/руб., продажа – 0,465 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 5 декабря курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2721,5318 (+16,0998) грн;
100 евро – 3229,0975 (+13,6916) грн;
10 российских рублей – 4,6135 (-0,0097) грн.
День буквально создан для того, чтобы провести день как можно дальше от дома! Любые виды отдыха в новом для вас месте будут как никогда актуальны.
В Харьков пришло похолодание: осторожнее – подмоченные дождем тротуары подмерзнут. Возможен мелкий снег, легкий ветер.
Сегодня во всем мире чествуют волонтеров, а в Украине поздравляют работников статистики.
влажн.:
давл.:
ветер: