Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 6 декабря

Нацбанк укрепил курс официальной гривны, в обменниках подорожал доллар в покупке.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,80 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,30–27,40 грн/долл.
Евро на покупке стоит по 31,60 грн/евро, на продаже: 32,40–32,50 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,445 грн/руб., продажа – 0,460–0,465 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 6 декабря курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2716,4406 (-5,0912) грн;
100 евро – 3218,1672 (-10,9303) грн;
10 российских рублей – 4,6135 (+0,0148) грн.
Решительно возьмитесь за запланированное, поскольку то, что вы сможете осуществить сегодня, на следующий день вам может оказаться уже не по плечу.
Будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем и вечером небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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