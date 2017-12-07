Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 7 декабря

Нацбанк укрепил курс официальной гривны, обменники снизили цены на покупку и продажу доллара.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,70 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,30 грн/долл.
Евро на покупке стоит по 31,50 грн/евро, на продаже: 32,40 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,440 грн/руб., продажа – 0,465 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 7 декабря курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2710,9151 (-5,5255) грн;
100 евро – 3203,4884 (-14,6788) грн;
10 российских рублей – 4,6004 (-0,0131) грн.
Звезды склоняют к четкости, логичности и порядку. Это хорошее время для того, чтобы навести порядок в любых сферах, от работы до личной жизни.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без существенных осадков.
Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
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