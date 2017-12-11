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11.12.2017  11:30   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 11 декабря

Нацбанк укрепил курс официальной гривны, наличные курсы валют в ряде обменников подорожали.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,80 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,30–27,40 грн/долл.

Евро на покупке стоит по 31,60 грн/евро, на продаже: 32,30–32,40 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,445 грн/руб., продажа – 0,460–0,465 грн/руб.

Национальный банк Украины установил на 11 декабря курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2710,9345 (-1,0018) грн;

100 евро – 3183,1793 (-13,1088) грн;

10 российских рублей – 4,5730 (-0,0006) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, рубль, нбу
 
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