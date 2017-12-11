Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 11 декабря

Нацбанк укрепил курс официальной гривны, наличные курсы валют в ряде обменников подорожали.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 26,80 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,30–27,40 грн/долл.
Евро на покупке стоит по 31,60 грн/евро, на продаже: 32,30–32,40 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,445 грн/руб., продажа – 0,460–0,465 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 11 декабря курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2710,9345 (-1,0018) грн;
100 евро – 3183,1793 (-13,1088) грн;
10 российских рублей – 4,5730 (-0,0006) грн.
Сегодня стремления и возможности будут находиться в гороскопе на разных полюсах. Такой внутренний разлад может вылиться в бессмысленную суету и массу недоразумений.
Ночной дождь утром сменит мелкий снег, и погода протяжении почти всего дня будет оставаться пасмурной.
Сегодня весь мир отмечает дни того, к чему нельзя относиться без увлеченности и страсти.
влажн.:
давл.:
ветер: