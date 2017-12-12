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12.12.2017  11:00   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 12 декабря

Нацбанк ослабил курс официальной гривны, наличные курсы основных валют подорожали.


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В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,00 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,40–27,50 грн/долл.

Евро на покупке стоит по 31,70 грн/евро, на продаже: 32,40–32,50 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,445 грн/руб., продажа – 0,460–0,465 грн/руб.

Национальный банк Украины установил на 12 декабря курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2713,5720 (+2,6375) грн;

100 евро – 3200,9295 (+17,7502) грн;

10 российских рублей – 4,5810 (+0,0080) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, рубль, нбу
 
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