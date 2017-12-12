Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 12 декабря

Нацбанк ослабил курс официальной гривны, наличные курсы основных валют подорожали.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,00 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,40–27,50 грн/долл.
Евро на покупке стоит по 31,70 грн/евро, на продаже: 32,40–32,50 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,445 грн/руб., продажа – 0,460–0,465 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 12 декабря курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2713,5720 (+2,6375) грн;
100 евро – 3200,9295 (+17,7502) грн;
10 российских рублей – 4,5810 (+0,0080) грн.
Этот день мало подходит для чего-либо важного и ответственного, зато идеален для общения и приятных знакомств. Только не переусердствуйте со сладким!
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков.
Сухопутные войска являются главным носителем боевого могущества независимого Украинского государства.
влажн.:
давл.:
ветер: