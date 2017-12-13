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13.12.2017  11:26   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 13 декабря

Нацбанк ослабил курс официальной гривны, наличные курсы основных валют подорожали.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,05 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,75–27,80 грн/долл.

Евро на покупке стоит по 31,80 грн/евро, на продаже: 32,70–32,80 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,445 грн/руб., продажа – 0,465–0,470 грн/руб.

Национальный банк Украины установил на 13 декабря курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2717,7106 (+4,1386) грн;

100 евро – 3197,6583 (-3,2712) грн;

10 российских рублей – 4,6191 (+0,0381) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, рубль, нбу
 
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