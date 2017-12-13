Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 13 декабря

Нацбанк ослабил курс официальной гривны, наличные курсы основных валют подорожали.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,05 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,75–27,80 грн/долл.
Евро на покупке стоит по 31,80 грн/евро, на продаже: 32,70–32,80 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,445 грн/руб., продажа – 0,465–0,470 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 13 декабря курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2717,7106 (+4,1386) грн;
100 евро – 3197,6583 (-3,2712) грн;
10 российских рублей – 4,6191 (+0,0381) грн.
Для работы этот день мог бы быть неплохим, но уж больно острые у него кромки. Споры, конфликты, стремление к независимости и своеволию – не лучший фон для ведения дел.
Тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Вечером ожидается мелкий дождь.
Православные христиане отмечают день Святого Андрея Первозванного. В народе этот праздник называли днем Андрея Тихая Вода, или Гадального.
влажн.:
давл.:
ветер: