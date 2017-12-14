Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 14 декабря

Нацбанк ослабил курс официальной гривны, наличные курсы основных валют подорожали.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,25–27,50 грн/долл. Продают американскую валюту по 28,00–28,10 грн/долл.
Евро на покупке стоит по 32,05–35,30 грн/евро, на продаже: 33,00–33,10 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,445 грн/руб., продажа – 0,465–0,470 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 14 декабря курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2726,7490 (+9,0384) грн;
100 евро – 3200,1126 (+2,4543) грн;
10 российских рублей – 4,6103 (-0,0088) грн.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
Ночной дождь к утру должен закончиться. Во второй половине дня он возобновится и будет идти до позднего вечера. Туман, видимость 200-500 м.
Ежегодно с 2006 года в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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