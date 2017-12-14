Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 14 декабря

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 14 декабря Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 14 декабря Ночной дождь к утру должен закончиться. Во второй половине дня он возобновится и будет идти до позднего вечера. Туман, видимость 200-500 м.