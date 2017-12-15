Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 15 декабря

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 15 декабря Сегодня звезды обещают щедро наделить вас жизненной силой и крепким здоровьем. Это хороший день для новых знакомств (в том числе романтических).

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 15 декабря Последний рабочий день недели хоть и будет пасмурным и туманным, существенных осадков синоптики не обещают.