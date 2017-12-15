Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 15 декабря

Нацбанк ослабил курс официальной гривны, наличные курсы основных валют подорожали.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,35 грн/долл. Продают американскую валюту по 28,30–28,50 грн/долл.
Евро на покупке стоит по 32,25 грн/евро, на продаже: 33,40 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,453 грн/руб., продажа – 0,480 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 15 декабря курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2741,0006 (+14,2516) грн;
100 евро – 3246,7152 (+46,6026) грн;
10 российских рублей – 4,6689 (+0,0586) грн.
Сегодня звезды обещают щедро наделить вас жизненной силой и крепким здоровьем. Это хороший день для новых знакомств (в том числе романтических).
Последний рабочий день недели хоть и будет пасмурным и туманным, существенных осадков синоптики не обещают.
В Украине сегодня отмечается День работников суда, а в мире – неофициально – День чая.
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