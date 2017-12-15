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15.12.2017  10:58   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 15 декабря

Нацбанк ослабил курс официальной гривны, наличные курсы основных валют подорожали.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,35 грн/долл. Продают американскую валюту по 28,30–28,50 грн/долл.

Евро на покупке стоит по 32,25 грн/евро, на продаже: 33,40 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,453 грн/руб., продажа – 0,480 грн/руб.

Национальный банк Украины установил на 15 декабря курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2741,0006 (+14,2516) грн;

100 евро – 3246,7152 (+46,6026) грн;

10 российских рублей – 4,6689 (+0,0586) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, рубль, нбу
 
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