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18.12.2017  10:53   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 18 декабря

В обменниках продолжают дорожать доллар и евро. Нацбанк ослабил курс официальной гривны.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,50–27,80 грн/долл. Продают американскую валюту по 28,50–28,70 грн/долл.

Евро на покупке стоит по 32,25–32,70 грн/евро, на продаже: 33,50–33,80 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,456–4,67 грн/руб., продажа – 0,480–0,485 грн/руб.

Национальный банк Украины установил на 18 декабря курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2763,5063 (+22,5057) грн;

100 евро – 3262,5955 (+15,8803) грн;

10 российских рублей – 4,6920 (+0,0231) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, рубль, нбу
 
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