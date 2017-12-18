Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 18 декабря

В обменниках продолжают дорожать доллар и евро. Нацбанк ослабил курс официальной гривны.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,50–27,80 грн/долл. Продают американскую валюту по 28,50–28,70 грн/долл.
Евро на покупке стоит по 32,25–32,70 грн/евро, на продаже: 33,50–33,80 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,456–4,67 грн/руб., продажа – 0,480–0,485 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 18 декабря курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2763,5063 (+22,5057) грн;
100 евро – 3262,5955 (+15,8803) грн;
10 российских рублей – 4,6920 (+0,0231) грн.
Гороскоп на сегодняшний день совсем неплох, обещая вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
Температура воздуха понизится. На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.
Сегодня православные христиане отмечают День святого Николая Чудотворца – покровителя моряков, купцов и детей.
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