Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 19 декабря

Нацбанк ослабил курс официальной гривны. Наличный курс доллара понизился.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,60–27,80 грн/долл. Продают американскую валюту по 28,30–28,40 грн/долл.
Евро на покупке стоит по 32,40–32,70 грн/евро, на продаже: 33,40–33,50 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,460–0,467 грн/руб., продажа – 0,480 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 19 декабря курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2787,3635 (+23,8572) грн;
100 евро – 3287,6952 (+25,0997) грн;
10 российских рублей – 4,7490 (+0,0570) грн.
Гороскоп на сегодняшний день совсем неплох, обещая вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
Температура воздуха понизится. На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.
Сегодня православные христиане отмечают День святого Николая Чудотворца – покровителя моряков, купцов и детей.
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