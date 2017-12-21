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21.12.2017  10:58   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 21 декабря

Нацбанк укрепил курс официальной гривны к доллару. Наличный курс американской валюты также понизился.


// Городской Дозор

В большинстве харьковских пунктов обмена валют доллар США покупают по 27,300 грн/долл. Продают американскую валюту по 28,00 грн/долл.

Евро на покупке стоит по 32,40 грн/евро, на продаже: 33,20 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,457 грн/руб., продажа – 0,475 грн/руб.

Национальный банк Украины установил на 21 декабря курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2786,0871 (-2,3433) грн;

100 евро – 3300,1202 (+3,3589) грн;

10 российских рублей – 4,7449 (-0,0126) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, рубль, нбу
 
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