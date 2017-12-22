Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 22 декабря

Нацбанк незначительно укрепил курс официальной гривны к доллару. На наличном рынке подорожали основные валюты.
В большинстве харьковских пунктов обмена валют доллар США покупают по 27,50–27,70 грн/долл. Продают американскую валюту по 28,20–28,30 грн/долл.
Евро на покупке стоит по 32,60–32,70 грн/евро, на продаже: 33,50–33,60 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,460–0,467 грн/руб., продажа – 0,475–0,480 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 22 декабря курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2785,5935 (-0,4936) грн;
100 евро – 3303,4353 (+3,3151) грн;
10 российских рублей – 4,7569 (+0,0120) грн.
Хороший день, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое. Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность.
Начало выходных подарит настоящую зимнюю погоду – со снегом, морозцем и, увы, гололедом. Затем снова пойдут дожди.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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