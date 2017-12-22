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22.12.2017  11:57   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 22 декабря

Нацбанк незначительно укрепил курс официальной гривны к доллару. На наличном рынке подорожали основные валюты.


// Городской Дозор

В большинстве харьковских пунктов обмена валют доллар США покупают по 27,50–27,70 грн/долл. Продают американскую валюту по 28,20–28,30 грн/долл.

Евро на покупке стоит по 32,60–32,70 грн/евро, на продаже: 33,50–33,60 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,460–0,467 грн/руб., продажа – 0,475–0,480 грн/руб.

Национальный банк Украины установил на 22 декабря курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2785,5935 (-0,4936) грн;

100 евро – 3303,4353 (+3,3151) грн;

10 российских рублей – 4,7569 (+0,0120) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, рубль, нбу
 
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