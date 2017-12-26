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26.12.2017  10:57   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 26 декабря

Нацбанк ослабил курс официальной гривны к доллару. На наличном рынке – снижение курсов иностранных валют.


// Городской дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,50–27,55 грн/долл. Продают американскую валюту по 28,00–28,10 грн/долл.

Евро на покупке стоит по 32,60–32,70 грн/евро, на продаже: 33,30–33,40 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,460 грн/руб., продажа – 0,480 грн/руб.

Национальный банк Украины установил на 26 декабря курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2795,0921 (+9,4986) грн;

100 евро – 3313,0227 (+9,5874) грн;

10 российских рублей – 4,7931 (+0,0362) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, гривна, нбу
 
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