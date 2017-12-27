27.12.2017 11:08

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 27 декабря

Нацбанк укрепил курс официальной гривны к доллару. На наличном рынке – снижение курсов иностранных валют.



// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,35–27,50 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,95–28,00 грн/долл.



Евро на покупке стоит по 32,40–32,50 грн/евро, на продаже: 33,10–33,20 грн/евро.



Российский рубль: покупка – 0,457 грн/руб., продажа – 0,478–0,480 грн/руб.



Национальный банк Украины установил на 27 декабря курсы валют на следующем уровне:



100 долларов США – 2794,4567 (-0,6354) грн;



100 евро – 3312,2695 (-0,7532) грн;



10 российских рублей – 4,8402 (+0,0471) грн.