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27.12.2017  11:08   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 27 декабря

Нацбанк укрепил курс официальной гривны к доллару. На наличном рынке – снижение курсов иностранных валют.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,35–27,50 грн/долл. Продают американскую валюту по 27,95–28,00 грн/долл.

Евро на покупке стоит по 32,40–32,50 грн/евро, на продаже: 33,10–33,20 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,457 грн/руб., продажа – 0,478–0,480 грн/руб.

Национальный банк Украины установил на 27 декабря курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2794,4567 (-0,6354) грн;

100 евро – 3312,2695 (-0,7532) грн;

10 российских рублей – 4,8402 (+0,0471) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, рубль, нбу
 
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