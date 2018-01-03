Главная Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 3 января
03.01.2018  11:26   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 3 января

В новом году гривна подешевела на на наличном, так и на безналичном рынках.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,35–27,80 грн/долл. Продают американскую валюту по 28,20–28,30 грн/долл.

Евро на покупке стоит по 32,40–33,00 грн/евро, на продаже: 33,85–34,00 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,457–0,467 грн/руб., продажа – 0,480–0,485 грн/руб.

Национальный банк Украины установил на 3 января курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2806,7223 (+11,8757) грн;

100 евро – 3349,5424 (+25,0724) грн;

10 российских рублей – 4,8703 (+0,0058) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, рубль, нбу
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.12 Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 27 декабря 26.12 Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 26 декабря 22.12 Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 22 декабря
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел личный прием граждан
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 