Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 3 января

В новом году гривна подешевела на на наличном, так и на безналичном рынках.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,35–27,80 грн/долл. Продают американскую валюту по 28,20–28,30 грн/долл.
Евро на покупке стоит по 32,40–33,00 грн/евро, на продаже: 33,85–34,00 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,457–0,467 грн/руб., продажа – 0,480–0,485 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 3 января курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2806,7223 (+11,8757) грн;
100 евро – 3349,5424 (+25,0724) грн;
10 российских рублей – 4,8703 (+0,0058) грн.
День обещает водоворот бурных чувств. Не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков.
В разгар новогодних праздников мир отмечает такую необычную дату.
влажн.:
давл.:
ветер: