03.01.2018 11:26

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 3 января

В новом году гривна подешевела на на наличном, так и на безналичном рынках.



// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,35–27,80 грн/долл. Продают американскую валюту по 28,20–28,30 грн/долл.



Евро на покупке стоит по 32,40–33,00 грн/евро, на продаже: 33,85–34,00 грн/евро.



Российский рубль: покупка – 0,457–0,467 грн/руб., продажа – 0,480–0,485 грн/руб.



Национальный банк Украины установил на 3 января курсы валют на следующем уровне:



100 долларов США – 2806,7223 (+11,8757) грн;



100 евро – 3349,5424 (+25,0724) грн;



10 российских рублей – 4,8703 (+0,0058) грн.