04.01.2018 11:35

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 4 января

Нацбанк укрепил официальную гривну, наличные курсы доллара и евро в продаже снизились.



// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,35 грн/долл. Продают американскую валюту по 28,10–28,20 грн/долл.



Евро на покупке стоит по 32,40 грн/евро, на продаже: 33,60–34,00 грн/евро.



Российский рубль: покупка – 0,457 грн/руб., продажа – 0,480 грн/руб.



Национальный банк Украины установил на 4 января курсы валют на следующем уровне:



100 долларов США – 2789,0540 (-17,6683) грн;



100 евро – 3353,2796 (+3,7372) грн;



10 российских рублей – 4,8421 (+0,0282) грн.