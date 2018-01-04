Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 4 января

Нацбанк укрепил официальную гривну, наличные курсы доллара и евро в продаже снизились.
В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,35 грн/долл. Продают американскую валюту по 28,10–28,20 грн/долл.
Евро на покупке стоит по 32,40 грн/евро, на продаже: 33,60–34,00 грн/евро.
Российский рубль: покупка – 0,457 грн/руб., продажа – 0,480 грн/руб.
Национальный банк Украины установил на 4 января курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2789,0540 (-17,6683) грн;
100 евро – 3353,2796 (+3,7372) грн;
10 российских рублей – 4,8421 (+0,0282) грн.
Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного.
День будет туманным и облачным. Днем и вечером ожидается дождь со снегом.
Ученые, исследователи и просто любители научных экспериментов ежегодно отмечают день рождения великого англичанина.
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