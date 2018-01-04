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04.01.2018  11:35   

Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 4 января

Нацбанк укрепил официальную гривну, наличные курсы доллара и евро в продаже снизились.


// Городской Дозор

В харьковских пунктах обмена валют доллар США покупают по 27,35 грн/долл. Продают американскую валюту по 28,10–28,20 грн/долл.

Евро на покупке стоит по 32,40 грн/евро, на продаже: 33,60–34,00 грн/евро.

Российский рубль: покупка – 0,457 грн/руб., продажа – 0,480 грн/руб.

Национальный банк Украины установил на 4 января курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2789,0540 (-17,6683) грн;

100 евро – 3353,2796 (+3,7372) грн;

10 российских рублей – 4,8421 (+0,0282) грн.

Тэги:  курсы валют, доллар, евро, рубль, нбу
 
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